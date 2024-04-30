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Мілан передумав підписувати іменитого тренера через реакцію вболівальників

Сьогодні 17:20 256 0
Мілан передумав підписувати іменитого тренера через реакцію вболівальників
#Лопетегі, #Мілан

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Мілан відмовився від запрошення іспанця Хулена Лопетегі на посаду головного тренера через негативну реакцію вболівальників "россонері".

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 57-річний фахівець був фаворитом на посаду керманича італійського клубу, і його кандидатуру особисто схвалив власник Мілана Джеррі Кардінале. Сторони вже знаходилися на стадії обговорення контракту. Проте, керівництво "россонері" відмовилося від запрошення Лопетегі після протестів фанів. Петицію під назвою "Nopetegui" підписали понад 10 тисяч людей за 48 годин. Незабаром Мілан відновить пошуки нового тренера.

Останньою командою Лопетегі був Вулвергемптон. Іспанець залишив англійський клуб у серпні минулого року.

Наразі Мілан посідає друге місце в Серії А. Підопічні Стефано Піолі не можуть виграти вже у 5 матчах поспіль у всіх турнірах. 

Раніше ми повідомляли, що екстренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека може стати головним тренером Мілана.

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