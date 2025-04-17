Вони громили Моурінью і медитують з пілотом бомбардувальника: найбільша сенсація Ліги Європи грає за полярним колом

Буде-Глімт – найуспішніший скандинавський клуб останніх років, що неймовірно з його географічними координатами. 200 км за полярним колом означають, що в січні сонце тут з'являється в середньому на 50 хвилин.

Чемпіон розповідає, як норвежцям вдалося розвинути футбол там, де це здавалося неможливим.

Вони перемогли Лаціо

І це минулого тижня було у всіх газетах.

2:0!

Але ще раніше Буде-Глімт потрапив у пресу через снігопад, який в день матчу замів містечко та стадіон "Аспмюра", шокувавши теплолюбних італійців. Ті вже подумали, що гру перенесуть, але де там!

Народ в Буде знає, що робити зі снігом – інакше там не вижити.

✅ SE JUEGA I Pese a la brutal nevada, la UEFA ha confirmado que el Bodo/Glimt vs Lazio de hoy se va a jugar.



No debería haber problema para la hora del encuentro: para de nevar a las 14:00 horas y el partido es a las 18.45h. pic.twitter.com/vD8j6Z82lC — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 10, 2025

Коли ж Лаціо вийшов на поле, то переконався, що Буде-Глімт також непогано розбирається і в грі з м'ячем. Їхній капітан Ульрік Салтнес оформив дубль, забиваючи по-естетськи.

"Штучне поле вплинуло на матч, – виправдовувався тренер римлян Марко Бароні. – Ми не звикли до таких умов, а суперник грає тут щотижня. Хто знається на футболі, розуміє, що я кажу".

Доля правди в тому є. За полярним колом неможливі натуральні газони, а до штучного покриття в Буде треба звикнути. Раніше цього сезону "Блискавки" вже били вдома Порту (3:2), Бешикташ (2:1), Маккабі (3:1), Твенте (5:2), Олімпіакос (3:0) – і кожен тренер говорив приблизно те саме, що й Бароні.

Разом з тим, гостьові 2:1 у Бразі, 1:1 у Ніцці та 2:3 на "Олд Траффорд" з Ман Юнайтед показують, що справа не лише в кліматі.

Буде-Глімт – перш за все, якісна команда, що грає в сучасний футбол.

Навіть у самій Норвегії до цього досі не всі звикли.

💛 Bodø/Glimt's dominant first-leg performance sees them awarded #UELPOTW 👏 pic.twitter.com/ZLTUTDMwXr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 11, 2025

Вперше в заполяр'ї

55-тисячне Буде – це ж не просто Норвегія, а її північ, Нур-Норге.

Взимку сонце тут з'являється на 50-70 хвилин, і хоча Гольфстрім захищає місто від лютих морозів, тут дуже сильні вітри, часто з опадами.

Місцеві так і називають місто – "Буде-на-вітрі".

В часи Холодної війни тут збудували авіабазу, що прикривала північний фланг НАТО. Бойові F35 стояли аж до 2023-го, коли їх перевезли в інше місце, залишивши тільки гелікоптери рятувальників.

Неподалік Буде – легендарні й небезпечні для мореплавців Лофотенські острови, де рибалки виловлюють найжирнішу в світі тріску.

Також це місто – крайня точка норвезької залізниці. Ще далі на північ є життя, але вже без колійного зв'язку із "зовнішнім" світом.

Уявляєте тут футбол? Впродовж десятиліть Буде-Глімт був у норвезькій лізі командою-ліфтом – і навіть це було круто в таких умовах.

"О, це була довга подорож, – хитає головою Салтнес. – Ще в 2011 році у нас не було навіть екіпірувальника. Ми купували форму самі, й самі добиралися на матчі. Рівень усього, що ви бачите, був набагато нижчим".

І от уявіть – у 2018-му тренер Буде-Глімта К'єтіль Кнутсен зібрав усіх і оголосив, що віднині вони, 11-та команда Елітесеріен, почнуть грати, як гранд.

Стратегія – атакувати

"Впродовж усієї історії до 2018-го Буде-Глімт був контратакуючою командою. Ми вирішили не міняти це, а трохи адаптувати. По-перше, ми мали пресингувати вище в полі усією командою. Мали навчитися грати з високою лінією захисту. По-друге, ми повинні були створювати в швидких атаках більше моментів", – розповідає тодішній помічник Кнутсена Мортен Калвенес.

Як і Кнутсен, він багато стажувався в Європі, бачив різні методи – і найбільше вподобав заняття у Марсело Б'єлси.

Гравців Буде-Глімта чекали важкі часи. Схему гри змінили на 4-3-3 з акцентом на атаку. Спаринги стали інтенсивнішими; на введення м'яча в гру давали лише 4 секунди, хто не встигав – втрачав володіння. Також додалися рондо й цілі матчі на дуже обмеженому просторі.

Bodø/Glimt od momentu, jak trenerem został Kjetil Knutsen



2018: 11.

2019: 🥈

2020: 🏆

2021: 🏆

2022: 🥈

2023: 🏆



To już czas, jak można go dopisać do listy najlepszych trenerów w tym kraju. Z małego klubu z północy Norwegii stworzył dominatora. Chapaeu Bas. pic.twitter.com/AG3xWsauhV — Paweł Tanona (@ptanona) November 12, 2023

Ексвінгер "Блискавок" Ола Сольбаккен описував це як "перетренування" – за його словами, в ті часи заняття у Буде-Глімті були складнішими за матчі.

З іншого боку, може, матчі якраз і стали для них простими, бо вони були добре до них готовими?

В будь-якому разі, уже в чемпіонаті-2019 Буде-Глімт фінішував 2-м, а за рік, в розпал пандемії, завоював дебютне золото норвезької першості.

"То було абсолютно нове відчуття. Я ніколи не вигравав чемпіонат, ніхто в команді ніколи не вигравав чемпіонат і навіть сам клуб теж ніколи його не вигравав. Це неможливо описати словами", – запевняє Калвенес.

Не менш емоційно це переживали й містяни. На "Аспмюру" пускали по 200-600 людей у масках, тож люди дивилися футбол з дахів будинків і навіть орендованих підйомних кранів!

Авжеж, їм було на що глянути.

В сезоні-2020 Буде-Глімт набрав 81 очко із 90 можливих, а в 30 турах забив 103 голи. Обидва показники – рекордні для Норвегії.

Найкращих гравців "Блискавок" Каспера Юнкера, Філіппа Цинкернагеля, Єнса-Петера Хауге негайно забрали інші клуби за гарні гроші, але команда не розвалилася, зберегла лице і до 2025-го виграла ще три золота у Норвегії, а один раз фінішувала другою.

Їх вже не назвеш каліфами на годину, як Лестер-2016 чи Грецію-2004.

У 2020-му цей Буде-Глімт дав бій Мілану у кваліфікації Ліги Європи (2:3).

Ще за рік невгамовний Кнутсен та його хлопці історично познущалися над Ромою Жозе Моурінью в груповому раунді Ліги конференцій (6:1), перш ніж "Вовки" взяли реванш у чвертьфіналі (4:0).

У 2022-му Буде-Глімт лише в екстратаймах поступився Динамо Загреб у плейоф-раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи гідно бився з Цюрихом та ПСВ.

І ось тепер вони на новій вершині – у чвертьфіналі Ліги Європи – красиво здолали Лаціо вдома і намагатимуться зберегти перевагу в Римі.

Хто ще в Європі проходив настільки карколомний шлях за останні 10 років? Таких нема.

Медитація з пілотом бомбардувальника

Ну, і поки Кнутсен придумував ідентичність Буде-Глімта на полі, директори "Блискавок" займалися тим же в офісах та ЗМІ.

"Ми більше, ніж інші норвезькі клуби, говоримо про цінності та працюємо над популяризацією нашого регіону. Буде-Глімт змусив людей з Півночі відчувати гордість за своє походження. Колись моєму батьку в Осло квартиру не хотіли здати, бо він з Нур-Норге, а зараз усі охоче обговорюють нас", – каже гендир Буде-Глімта Фроде Томассен.

Це він придумав набирати гравців так, аби щонайменше 40% складу були уродженцями Півночі.

Буде-Глімт прагне не просто бути клубом з заполяр'я, а й представляти місцевий народ та його ідентичність.

Завдяки такому підходу, десь схожому на баскські Атлетик та Реал Сосьєдад, футболісти відчувають додаткову відповідальність, а бізнес в Нур-Норге чи не весь вклався у клуб, бо теж хоче бути причетним до успіхів своїх місцевих хлопців. Блискучий маркетинговий хід.

Ну, і є ще один секрет, пов'язаний з тією-таки закритою натівською авіабазою. Його звуть Бйорн Маннсверк, і він колишній військовий льотчик, що серед іншого бомбив Лівію в 2011-му, а по завершенні служби здобув другу освіту психолога.

Так-от у Буде-Глімті він відповідає за настрій гравців, їхній моральний дух.

"На початку хлопці були дуже тихими, некомунікабельними, що відрізнялось від моєї роботи з пілотами. Я проводив з ними індивідуальні сеанси і групові, давав домашні завдання. Я намагався прищепити ідею, що головне не результат, а якість роботи. Надмірна зосередженість на результаті дає лише стрес", – каже Маннсверк.

У день їхнього знайомства нинішній опорник збірної Норвегії Патрік Берг хотів кинути футбол – його замучували депресії.

Також зав'язати з грою через постійні поразки хотів і Салтнес, який зараз визнає: "Не думаю, що ми змогли б грати так сміливо без Бйорна та занять із ним".

Бйорн Маннсверк і Ульрік Салтнес, glimt.no

Завжди повертаються

Отже, вони пресингують високо, представляють заполяр'я і ходять до психолога – часто бачили таке у плейоф єврокубків?

Але є у Буде-Глімта й один не надто приємний нюанс.

Хоча "Блискавки" вже п'ять років на вершині норвезького футболу, лише одна їхня зірка заграла у великих лігах – це Віктор Боніфейс із Баєра. Інші сміливці не показали в тепліших краях нічого, повернувшись назад побитими собаками.

Сьогодні їх у старті Буде-Глімта вийде чимало. Так, Єнс-Петер Хауге провалився у Мілані та Айнтрахті. Патрік Берг виглядав просто жахливо у Лансі. Хакон Ев'єн не прижився у Алкмаарі та Брондбю. Фредрік Бйоркан дуже невдало з'їздив до Герти й Феєнорда.

Лише вдома вони грають сильно, і це не туга за полярними ночами, а їхній рівень. Ці хлопці ефективні хіба як гвинтики у добре продуманій системі Кнутсена.

Саме він, тренер, тут головна зірка.

Решта ж йому допомагають – як, наприклад, у 2018-23 роках робив Калвенес: "Ми шукали хлопців з Х-фактором, який би можна було розвивати далі. Наприклад, Сольбаккена ми взяли за його швидкість. Наші вінгери грали швидко й прямо – це було те, що треба. А от Бйоркана взяли, бо він добре просував м'яч уперед".

Знайти всесторонньо розвиненого оригінала в Нур-Норге складнувато, тут 450 тисяч мешканців, а трансферний рекорд Буде-Глімта – лише 4,8 млн євро.

Справді цікаво – чи зможе цей проєкт процвітати з іншим тренером та іншою групою виконавців? Від самого 2018-го погоду в Буде роблять глобально одні й ті ж прізвища.

Ну, але то буде потім.

Поки ж у заполяр'ї свято. У листопаді аж 6500 містян – 17% населення Буде – літали до Манчестера, щоб побачити своїх на "Олд Траффорд". Клуб вже заклав нову базу і знайшов спонсорів для нового стадіону на 10 тисяч місць, який би міг приймати матчі Ліги чемпіонів.

І ні, Лаціо не буде легко, хай навіть не очікує. Це поодинці північани на Півдні губляться, а от разом вони – сила.