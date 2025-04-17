Визначилась дата жеребкування юнацького Євро-2025

Стала відома дата жеребкування на фінальний турнір юнацького чемпіонату Європи-2025, який відбудеться у Молдові.

Про це повідомляє АФУ.

Процедура жеребкування відбудеться 15 травня у Кишиневі, де пройдуть матчі турніру.

Юнацька збірна України зі 100%-им результатом посіла перше місце своєї групи. Українці здобули розгромні перемоги над Чорногорією (9:2) та Нідерландами (6:2), а також здолали Сербію (1:0).

Нагадаємо, що окрім "синьо-жовтих" у фінальному турнірі зіграють збірні Чехії, Італії, Португалії, Іспанії, Туреччини та Словенії. Молдова автоматично отримала путівку як країна-господарка.

Євро-2025 стартує 28 вересня та буде тривати по 5 жовтня.