Гол Кевіна дозволив Шахтарю вибити Олександрію та вийти в півфінал Кубку України

Сьогодні, 2 квітня, Шахтар та Олександрія розіграли між собою путівку до півфіналу Кубку України з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь "гірників".

Обидва клуби ведуть боротьбу за чемпіонство, тому, безумовно, ця гра була центральною на стадії 1/4 фіналу.

Команди почали матч активно, але сумбуру вистачало. Перший удар у площину воріт відбувся на 12 хвилині – м'яч після удару Калюжного зафіксував у руках Різник. Через три хвилини ударом відповів Педріньйо, але не вистачило точності.

До свистка на перерву обидві команди мали напівмоменти, але особливо небезпечних подій на полі не було.

ФК Шахтар

Другий тайм пройшов за схожим сценарієм. Єдиною зміною стало те, що "помаранчиво-чорні" таки більше володіли ініціативою. Свисток про закінчення основного часу зафіксував нічию – 0:0.

На початку екстра-тайму міг забивати Траоре. Легіонер Шахтаря не зумів переграти Георгія Єрмакова.

Колектив Марино Пушича реалізував один із моментів. На 109 хвилині Георгій Судаков замість подачі чи удару зі штрафного знайшов Кевіна на фланзі, той фінтом прибрав Шостака і пробив у дальню "дев'ять". Це взяття воріт стало вирішальним у матчі.

Футбол – Кубок України

1/4 фіналу, 2 квітня

Олександрія – Шахтар 0:1 д.ч. (0:0)

Гол: 0:1 – Кевін (109)

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Копина, 106), Калюжний, Шепелєв (Шостак, 88), Мишньов (Смирний, 82), Безерра (Джевані, 88), Теді Цара (Ндіка, 63), Філіппов (Ковалець, 63).

Шахтар: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина (Бондаренко, 61), Судаков, Марлон (Грам, 91), Кевін ( Глущенко, 115), Педріньйо (Аліссон, 61), Егіналду (Траоре, 68)

Нагадаємо, що вчора першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.

Сьогодні в межах Кубку України путівки до півфіналу розіграють наступні пари: Рух – Динамо та Верес – Полісся.