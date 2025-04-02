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Цікава гра, – Анчелотті оцінив вихід Реала у фінал Кубку Іспанії

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 08:05
Цікава гра, – Анчелотті оцінив вихід Реала у фінал Кубку Іспанії
Карло Анчелотті
Getty images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про результативний матч команди з Сосьєдадом, за підсумками якого команда пробилась у фінал Кубку Іспанії.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Це була дуже цікава гра із великою кількістю голів та яскравих моментів. Ми досягли своєї чергової мети й зіграємо у фіналі.

Було багато як гарних моментів, так і помилок, але у підсумку ми змогли зробити те, заради чого виходили на поле.

Рахунок 3:1 за ходом матчу? Жодної секунди я не мав сумнівів у тому, що ми вийдемо у фінал. На "Бернабеу" може статись що завгодно, а ми завжди даємо відсіч проблемам на полі", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, в іншому півфіналі путівку до головного матчу турніру розіграють Барселона та Атлетико. У першій грі ці команди розійшлися миром у матчі з вісьмома голами.

Також стала відома оцінка Андрія Луніна за матч із Реал Сосьєдадом.

Кубок Іспанії Реал Мадрид Реал Сосьєдад Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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