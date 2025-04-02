Цікава гра, – Анчелотті оцінив вихід Реала у фінал Кубку Іспанії

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про результативний матч команди з Сосьєдадом, за підсумками якого команда пробилась у фінал Кубку Іспанії.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Це була дуже цікава гра із великою кількістю голів та яскравих моментів. Ми досягли своєї чергової мети й зіграємо у фіналі.



Було багато як гарних моментів, так і помилок, але у підсумку ми змогли зробити те, заради чого виходили на поле.



Рахунок 3:1 за ходом матчу? Жодної секунди я не мав сумнівів у тому, що ми вийдемо у фінал. На "Бернабеу" може статись що завгодно, а ми завжди даємо відсіч проблемам на полі", – розповів Анчелотті.