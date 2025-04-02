Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини

Штутгарт вдома обіграв Лейпциг у межах півфіналу Кубку Німеччини.

Матч завершився з рахунком 3:1. Голами за господарів відзначились 23-річні Анджело Стіллер та Нік Вольтемаде, ще один м'яч в активі Джеймі Левелінга.

У Лейпцига влучний удар в активі 21-річного Беньяміна Шешко.

Кубок Німеччини

1/2 фіналу, 2 квітня

Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Стіллер, 2:0 – 57 Вольтемаде, 2:1 – 61 Шешко, 3:1 – 73 Левелінг

Суперником Штутгарта у фіналі буде третьолігова Армінія, яка напередодні сенсаційно пройшла Баєр.

Вирішальний матч відбудеться 24 травня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні.