Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини

Олександр Булава — 2 квітня 2025, 23:59
Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини
x.com/VfB

Штутгарт вдома обіграв Лейпциг у межах півфіналу Кубку Німеччини.

Матч завершився з рахунком 3:1. Голами за господарів відзначились 23-річні Анджело Стіллер та Нік Вольтемаде, ще один м'яч в активі Джеймі Левелінга.

У Лейпцига влучний удар в активі 21-річного Беньяміна Шешко.

Кубок Німеччини
1/2 фіналу, 2 квітня

Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Стіллер, 2:0 – 57 Вольтемаде, 2:1 – 61 Шешко, 3:1 – 73 Левелінг

Суперником Штутгарта у фіналі буде третьолігова Армінія, яка напередодні сенсаційно пройшла Баєр.

Вирішальний матч відбудеться 24 травня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні.

РБ Лейпциг Штутгарт

РБ Лейпциг

Колишній асистент Тухеля очолив РБ Лейпциг
РБ Лейпциг оголосив про звільнення головного тренера
Айнтрахт у більшості обіграв Штутгарт, Баварія не без проблем перемогла Санкт-Паулі у 27 турі Бундесліги
Йде стопами брата: Лейпциг може підписати Беллінгема-молодшого
Манчестер Сіті та Тоттенгем можуть поборотися за таланта Саутгемптона

Останні новини