Паркер: Я маю битися з Усиком
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) відреагував на рішення WBO зобовʼязати чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) провести захист титулу.
Про це боксер розповів у коментарі Newstalk ZB.
Новозеландець ставить під сумнів, що його наступний бій відбудеться саме з українцем.
"Усик і Дюбуа зараз розглядають варіант об'єднання поясів. У Дюбуа один титул, а в Усика три. А об'єднання титулів має пріоритет над обов’язковим захистом.
Мене зробили обов’язковим претендентом - це означає, що я наступним маю битися з Усиком. Але відбувається багато всього за лаштунками - вони намагаються організувати цей великий бій між Дюбуа та Усиком. Також у ситуацію втрутився Чісора, якого зобов’язали битися з Дюбуа. Тож є багато різних сценаріїв розвитку подій.
Я не маю жодного уявлення, що буде далі. Все, на чому я зараз зосереджений, - це тренування. Я тренуюся в Новій Зеландії з Джорджем Локером, їм, проводжу час із сім’єю, намагаюся знайти правильний баланс у житті. Але поки що я абсолютно не знаю, хто буде моїм наступним суперником", - сказав Паркер.
Нагадаємо, боксерська організація зобов'язала українця провести бій проти Паркера та надала сторонам 30 днів на підписання контракту.
Це стало можливим після того, як новозеландець нокаутував Мартіна Баколе і став обов'язковим претендентом на титул.
Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.
Раніне тренер Джозефа висловився про можливий бій свого підопічного з Усиком.