Паркер: Я маю битися з Усиком

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) відреагував на рішення WBO зобовʼязати чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) провести захист титулу.

Про це боксер розповів у коментарі Newstalk ZB.

Новозеландець ставить під сумнів, що його наступний бій відбудеться саме з українцем.

"Усик і Дюбуа зараз розглядають варіант об'єднання поясів. У Дюбуа один титул, а в Усика три. А об'єднання титулів має пріоритет над обов’язковим захистом.

Мене зробили обов’язковим претендентом - це означає, що я наступним маю битися з Усиком. Але відбувається багато всього за лаштунками - вони намагаються організувати цей великий бій між Дюбуа та Усиком. Також у ситуацію втрутився Чісора, якого зобов’язали битися з Дюбуа. Тож є багато різних сценаріїв розвитку подій.

Я не маю жодного уявлення, що буде далі. Все, на чому я зараз зосереджений, - це тренування. Я тренуюся в Новій Зеландії з Джорджем Локером, їм, проводжу час із сім’єю, намагаюся знайти правильний баланс у житті. Але поки що я абсолютно не знаю, хто буде моїм наступним суперником", - сказав Паркер.