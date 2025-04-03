Барселона здолала Атлетико на шляху у фінал Кубку Іспанії

Барселона на виїзді обіграла мадридський Атлетико у другому матчі 1/2 фіналу Кубку Іспанії.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Феррана Торреса, який використав вихід віч-на-віч з Хуаном Муссо в середині першого тайму.

За підсумками двох матчів Барселона виграла протистояння з Атлетико з рахунком 5:4.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу, 3 квітня

Атлетико – Барселона 0:1 (0:1)

(перший матч 4:4)

Гол: 0:1 – 27 Торрес

Нагадаємо, напередодні мадридський Реал в екстратаймі зміг здобути путівку у фінал турніру в грі з Реал Сосьєдадом.