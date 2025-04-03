Барселона здолала Атлетико на шляху у фінал Кубку Іспанії
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Барселона на виїзді обіграла мадридський Атлетико у другому матчі 1/2 фіналу Кубку Іспанії.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Феррана Торреса, який використав вихід віч-на-віч з Хуаном Муссо в середині першого тайму.
За підсумками двох матчів Барселона виграла протистояння з Атлетико з рахунком 5:4.
Кубок Іспанії
1/2 фіналу, 3 квітня
Атлетико – Барселона 0:1 (0:1)
(перший матч 4:4)
Гол: 0:1 – 27 Торрес
Нагадаємо, напередодні мадридський Реал в екстратаймі зміг здобути путівку у фінал турніру в грі з Реал Сосьєдадом.