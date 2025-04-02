Борнмут Забарного сенсаційно програв Іпсвічу, Ліверпуль здолав Евертон Миколенка в АПЛ

Сьогодні, 2 квітня, відбулися поєдинки в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, Борнмут з Іллєю Забарним сенсаційно програв останній команді АПЛ Іпсвічу. Суперники зуміли вразити ворота "вишень" двічі, Борнмут же зумів відзначитися лише одного разу: на 67 хвилині забив Еванілсон. Забарний зіграв 87 хвилин.

Також Єгор Ярмолюк у складі Брентфорда зіграв 83 хвилини проти Ньюкасла, його команда мінімально поступилася. Окрім цього, Брайтон поступився Астон Віллі, а Саутгемптон та Крістал Пелес розписали мирову.

Цікавий момент стався у грі Манчестер Сіті проти Лестера. Свій перший гол за 15 місяців забив найдорожчий трансфер в історії клубу Джек Гріліш. У підсумку "містяни" здолали суперника 2:0.

А в найцікавішій грі туру, мерсисайдському дербі між Ліверпулем та Евертоном, була зафіксована мінімальна перемога "червоних". Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин у складі "ірисок".

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

30 тур, 2 квітня

Борнмут – Іпсвіч 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Броудхед, 0:2 – 60 Ділеп, 1:2 – 67 Еванілсон

Брайтон – Астон Вілла 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Рашфорд, 0:2 – 78 Асенсіо, 0:3 – 90+10 Мален

Манчестер Сіті – Лестер 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Гріліш, 2:0 – 29 Мармуш

Ньюкасл – Брентфорд 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Ісак, 1:1 – 66 Мбембо (пен.), 2:1 – 74 Тоналі

Саутгемптон – Крістал Пелес 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 20 Онуачу, 1:1 – 90+2 Маттеус Франка

Ліверпуль – Евертон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57 Жота

Нагадаємо, напередодні Арсенал з голом Букайо Саки переграв Фулгем, а Манчестер Юнайтед поступився Ноттінгему у стартових матчах 30 туру.