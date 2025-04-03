Миколенко отримав другу найкращу оцінку Евертона за дербі з Ліверпулем

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав високу оцінку за дербі проти Ліверпуля (0:1) в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore поставив українцю 7,3 бала, що стало другою найкращою оцінкою у складі "ірисок". Найвищу оцінку у складі Евертона отримав Джеймс Тарковскі – 7,5.

Миколенко відіграв повний матч, 37 разів торкнувся до м'яча, зробив 1 перехоплення, 4 відбори та 8 виносів, виграв 6 дуелей з 8, виконав 4 навіси й виконав 75% точних передач (9 з 12).

У поточному сезоні на рахунку українця дві гольові передачі у 30 матчах за Евертон у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно Миколенко зіграв 100-й матч у межах АПЛ. Ювілейним для українця став поєдинок 27-го туру чемпіонату проти Брентфорда (1:1), в якому він ще й відзначився рятівним асистом.

АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.