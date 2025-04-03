Пропустив двічі: Бенфіка Трубіна здолала Фаренсе у чемпіонаті Португалії

Бенфіка вдома обіграла Фаренсе у матчі 27-го туру чемпіонату Португалії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Дублем у складі "орлів" відзначився Керем Актюркоглу, ще один м'яч в активі Евангелоса Павлідіса.

Український воротар лісабонців Анатолій Трубін відіграв увесь матч, зробив чотири сейви та, попри те що пропустив два голи, отримав високу оцінку від SofaScore – 7,6.

Чемпіонат Португалії – Прімейра ліга

27 тур, 2 квітня

Бенфіка – Фаренсе 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 7 Актюркоглу, 2:0 – 23 Павлідіс, 2:1 – 43 Рібейру, 3:1 – 54 Актюркоглу, 3:2 – 63 Лопеш

Після цієї гри Бенфіка зрівнялася зі Спортингом у турнірній таблиці чемпіонату Португалії – в обох клубів по 65 балів. Наступну гру "орли" проведуть уже 6 квітня проти Порту.