Слот стане новим головним тренером Ліверпуля — джерело

Джерело - Чемпіон.

Наставник Феєнорда Арне Слот замінить Юргена Клоппа на посаді головного тренера Ліверпуля після завершення сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Арне Слот стане новим головним тренером Ліверпуля замість Юргена Клоппа в кінці сезону! Ліверпуль підписав угоду про компенсацію Феєнорду, а також узгодив деталі контракту зі Слотом", — йдеться у пості.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024

Нагадаємо, раніше Клопп заявив, що залишить команду в кінці сезону. Напередодні повідомлялося, що Феєнорд готовий відпустити Слота мінімум за 10 мільйонів євро.