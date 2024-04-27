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20.04.2024 11:05 734

Слот стане новим головним тренером Ліверпуля — джерело

Сьогодні 12:58 121 0
Слот стане новим головним тренером Ліверпуля — джерело
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Наставник Феєнорда Арне Слот замінить Юргена Клоппа на посаді головного тренера Ліверпуля після завершення сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Арне Слот стане новим головним тренером Ліверпуля замість Юргена Клоппа в кінці сезону! Ліверпуль підписав угоду про компенсацію Феєнорду, а також узгодив деталі контракту зі Слотом", — йдеться у пості.

Нагадаємо, раніше Клопп заявив, що залишить команду в кінці сезону. Напередодні повідомлялося, що Феєнорд готовий відпустити Слота мінімум за 10 мільйонів євро.

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