Слот стане новим головним тренером Ліверпуля — джерело

Наставник Феєнорда Арне Слот замінить Юргена Клоппа на посаді головного тренера Ліверпуля після завершення сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m