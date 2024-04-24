Йде на рекорд: Забарний знову опинився у старті на матч АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Борнмут оголосив свій стартовий склад на виїзний матч 34 туру чемпіонату Англії проти Вулвергемптона.
Український центральний захисник Ілля Забарний вчергове зіграє з перших хвилин. Нагадаємо, кожен з попередніх 33 поєдинків 21-річний центрбек також відіграв від дзвінка до дзвінка.
Three changes from the weekend.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 24, 2024
How we feeling? 🍒 pic.twitter.com/vwI1odwlWS
Матч між Вулвергемптоном та Борнмутом розпочнеться 24 квітня о 21:45 за київським часом. Паралельно відбудеться ще кілька ігор 34 туру Англійської Прем’єр-ліги, повний перелік доступний за цим посиланням.