Йде на рекорд: Забарний знову опинився у старті на матч АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Борнмут оголосив свій стартовий склад на виїзний матч 34 туру чемпіонату Англії проти Вулвергемптона.

Український центральний захисник Ілля Забарний вчергове зіграє з перших хвилин. Нагадаємо, кожен з попередніх 33 поєдинків 21-річний центрбек також відіграв від дзвінка до дзвінка.

Three changes from the weekend.



How we feeling? 🍒 pic.twitter.com/vwI1odwlWS — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 24, 2024

Матч між Вулвергемптоном та Борнмутом розпочнеться 24 квітня о 21:45 за київським часом. Паралельно відбудеться ще кілька ігор 34 туру Англійської Прем’єр-ліги, повний перелік доступний за цим посиланням.