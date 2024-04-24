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Йде на рекорд: Забарний знову опинився у старті на матч АПЛ

Сьогодні 21:17 95 0
Йде на рекорд: Забарний знову опинився у старті на матч АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Вулвергемптон, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Борнмут оголосив свій стартовий склад на виїзний матч 34 туру чемпіонату Англії проти Вулвергемптона. 

Український центральний захисник Ілля Забарний вчергове зіграє з перших хвилин. Нагадаємо, кожен з попередніх 33 поєдинків 21-річний центрбек також відіграв від дзвінка до дзвінка. 

Матч між Вулвергемптоном та Борнмутом розпочнеться 24 квітня о 21:45 за київським часом. Паралельно відбудеться ще кілька ігор 34 туру Англійської Прем’єр-ліги, повний перелік доступний за цим посиланням

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