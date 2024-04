Йде на рекорд: Забарний знову опинився у старті на матч АПЛ

Борнмут оголосив свій стартовий склад на виїзний матч 34 туру чемпіонату Англії проти Вулвергемптона.

Український центральний захисник Ілля Забарний вчергове зіграє з перших хвилин. Нагадаємо, кожен з попередніх 33 поєдинків 21-річний центрбек також відіграв від дзвінка до дзвінка.

Three changes from the weekend.



How we feeling? 🍒 pic.twitter.com/vwI1odwlWS