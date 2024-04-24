Евертон Миколенка прийматиме Ліверпуль у дербі: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться чотири поєдинки.
Зокрема, Евертон Віталія Миколенка прийматиме Ліверпуль, а Ілля Забарний з Борнмутом зіграє проти Вулвергемптона на виїзді.
Розклад матчів 29 туру АПЛ на 24 квітня
- 21:45 Вулвергемптон — Борнмут
- 22:00 Евертон — Ліверпуль
- 22:00 Крістал Пелес — Ньюкасл Юнайтед
- 22:00 Манчестер Юнайтед — Шеффілд Юнайтед
Раніше Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, розгромно програв Арсеналу та встановив ганебний рекорд в АПЛ.