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Евертон Миколенка прийматиме Ліверпуль у дербі: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 07:16 108 0
Евертон Миколенка прийматиме Ліверпуль у дербі: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

У межах перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться чотири поєдинки. 

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка прийматиме Ліверпуль, а Ілля Забарний з Борнмутом зіграє проти Вулвергемптона на виїзді.

Розклад матчів 29 туру АПЛ на 24 квітня

  • 21:45 Вулвергемптон — Борнмут
  • 22:00 Евертон — Ліверпуль
  • 22:00 Крістал Пелес — Ньюкасл Юнайтед
  • 22:00 Манчестер Юнайтед — Шеффілд Юнайтед

Раніше Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, розгромно програв Арсеналу та встановив ганебний рекорд в АПЛ.

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