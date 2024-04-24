Головне
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 764
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 8774 1
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 244
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 366
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9132
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Вчора 21:45 1055
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Вчора 20:24 3371
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Вчора 14:42 1068
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Вчора 12:55 11219 2
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
22.04.2024 23:44 9942
Прямі трансляції

Інтер запропонував провідному гравцю команди довгостроковий контракт

Сьогодні 12:54 100 0
Інтер запропонував провідному гравцю команди довгостроковий контракт
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Барелла

Джерело - Чемпіон.

Інтер продовжує переговори з півзахисником команди Ніколо Бареллою щодо підписання довгострокового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Нерадзуррі" запропонували 27-річному хавбеку угоду до 2029 року. За новим контрактом Барелла зароблятиме 6,5 млн євро на рік + бонуси. Нинішній договір про співпрацю між сторонами спливає у червні 2026-го.

У нинішньому сезоні Ніколо провів за Інтер 43 матчі, забив 3 голи та віддав 7 асистів.

Нагадаємо, що у 33 турі Серії А "нерадзуррі" завдали поразки Мілану та достроково стали чемпіонами Італії. Зазначимо, що останні шість Скудетто виграли шість різних тренерів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 1068
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 8774 1
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3371
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду "Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду 1078
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9132
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1055
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21636 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58030 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21813 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340478 9
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109008
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14059