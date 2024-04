Інтер продовжує переговори з півзахисником команди Ніколо Бареллою щодо підписання довгострокового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Нерадзуррі" запропонували 27-річному хавбеку угоду до 2029 року. За новим контрактом Барелла зароблятиме 6,5 млн євро на рік + бонуси. Нинішній договір про співпрацю між сторонами спливає у червні 2026-го.

