Джерело - Чемпіон.
Інтер продовжує переговори з півзахисником команди Ніколо Бареллою щодо підписання довгострокового контракту.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
"Нерадзуррі" запропонували 27-річному хавбеку угоду до 2029 року. За новим контрактом Барелла зароблятиме 6,5 млн євро на рік + бонуси. Нинішній договір про співпрацю між сторонами спливає у червні 2026-го.
#Inter are in advanced talks to extend Nicolò #Barella’s contract until 2029 (€6,5M/year + bonuses). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2024
У нинішньому сезоні Ніколо провів за Інтер 43 матчі, забив 3 голи та віддав 7 асистів.
Нагадаємо, що у 33 турі Серії А "нерадзуррі" завдали поразки Мілану та достроково стали чемпіонами Італії. Зазначимо, що останні шість Скудетто виграли шість різних тренерів.