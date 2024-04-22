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Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана

Вчора 23:44 406 0
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
#Болонья, #Інтер, #Мілан, #Рома

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі Серії А Інтер завдав поразки Мілану та достроково став чемпіоном Італії з футболу.

36-річний Франческо Ачербі з передачі Бенжамена Павара відкрив рахунок у матчі. 

На початку другої половини зустрічі Маркус Тюрам подвоїв перевагу номінальних гостей.

Мілан завдяки голу Фікайо Томорі скоротив відставання в рахунку до мінімуму. Але на більше не спромігся.

Дербі завершилося трьома вилученнями. Сімоне Індзагі вперше як тренер виграв чемпіонат Італії.

Це "скудетто" стало 20-м для Інтера, яке додасть на емблему клубу другу зірку. "Нерадзуррі" в рейтингу переможців Серії А випередили саме Мілан (19), більше титулів має лише Ювентус — 36.

Уперше в понад 115-річній історії Дербі делла Мадонніна хтось із його учасників оформив чемпіонство під час очного матчу.

В іншому матчі дня Рома вдома поступилася Болоньї. Підопічні Тьяго Мотти після здобутих трьох очок продовжують переслідувати Ювентус у боротьбі за третє місце.

Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 22 квітня

Мілан - Інтер 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Ачербі, 0:2 - 49 Тюрам, 1:2 - 80 Томорі

Вилучення: Ернандес, 90+4 (Мілан); Дюмфріс, 90+5 (Інтер), Калабрія, 90+7 (Мілан)

Рома - Болонья 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Ель-Аззузі, 0:2 - 45 Зіркзе, 1:2 - 56 Азмун, 1:3 - 65 Салемакерс

Нагадаємо, напередодні Лечче на виїзді розгромив Сассуоло, Фіорентина дотисла Салернітану, а Монца вдома поступилася Аталанті. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня можна переглянути за цим посиланням. 

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