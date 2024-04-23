Повторено тренерський рекорд Серії А

В межах 33 туру італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 під керівництвом тренера Сімоне Індзагі Інтер виграв у Мілана з рахунком 2:1 та достроково за п'ять турів до кінця здобув чемпіонство. Останні шість чемпіонських титулів Серії А виграли шість різних тренерів.

У 2019 році Серію А виграв Ювентус із Массіміліано Аллегрі. Потім були перемоги Ювентуса за Мауріціо Саррі 2020-го, Інтера на чолі з Антоніо Конте 2021-го, Мілана зі Стефаном Піолі 2022-го та 2023-го тріумф Наполі з Лучано Спаллетті.

Востаннє в чемпіонаті Італії подібне було з 1967 до 1972 року.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня Ювентус і Лаціо визначать першого фіналіста Кубку Італії. В іншій парі Фіорентина — Аталанта матч-відповідь відбудеться у Бергамо в середу, 24 квітня.