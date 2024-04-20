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Райо Вальєкано - Осасуна 2:1: огляд матчу Ла Ліги

Господарі здобули вольову перемогу
Сьогодні 21:11 97 0
Райо Вальєкано - Осасуна 2:1: огляд матчу Ла Ліги
#Осасуна, #Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі іспанської Ла Ліги Осасуна програла Райо Вальєкано. 

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
32 тур, 20 квітня

Райо Вальєкано - Осасуна 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Гомес, 1:1 - 80 Чаваррія, 2:1 - 84 Паласон

Напередодні стало відомо, що Віктор Циганков не зможе зіграти у наступному матчі своєї команди через травму.

Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.

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