Господарі здобули вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі іспанської Ла Ліги Осасуна програла Райо Вальєкано.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

32 тур, 20 квітня

Райо Вальєкано - Осасуна 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Гомес, 1:1 - 80 Чаваррія, 2:1 - 84 Паласон

Напередодні стало відомо, що Віктор Циганков не зможе зіграти у наступному матчі своєї команди через травму.

Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.