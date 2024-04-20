Джерело - Чемпіон.
У 32 турі іспанської Ла Ліги Осасуна програла Райо Вальєкано.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
32 тур, 20 квітня
Райо Вальєкано - Осасуна 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Гомес, 1:1 - 80 Чаваррія, 2:1 - 84 Паласон
Напередодні стало відомо, що Віктор Циганков не зможе зіграти у наступному матчі своєї команди через травму.
Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.