Осасуна програла Райо Вальєкано: результати матчів 32 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 32 турі іспанської Ла Ліги Сельта здобула впевнену домашню перемогу над Лас-Пальмас, Осасуна програла Райо Вальєкано.
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 11 Герцог, 1:1 - 37 Аспас, 2:1 - 39 Сведберг, 3:1 - 71 Дувікас, 4:1 - 76 Аспас
Райо Вальєкано - Осасуна 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Гомес, 1:1 - 80 Чаваррія, 2:1 - 84 Паласон
20 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:
19:30. Валенсія - Бетіс
22:00. Жирона - Кадіс
Напередодні стало відомо, що Віктор Циганков не зможе зіграти у наступному матчі своєї команди через травму.
Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.