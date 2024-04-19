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Аргентинський воротар отримав сурове покарання за використання лазерної указки

Сьогодні 21:39 53 0
Аргентинський воротар отримав сурове покарання за використання лазерної указки
#Тигрес

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський воротар Тигрес Науель Гусман отримав 11-матчеву дискваліфікацію за інцидент з лазером в матчі проти Монтерея в межах 15 туру вищої ліги Мексики.

Гусман, який був травмований і не брав участі в поєдинку, потрапив на відео, коли світив зеленою лазерною указки в очі воротаря Монтеррея Естебана Андраде із VIP-секції стадіону суперника.

Невдовзі після закінчення зустрічі Гусман вибачився за свою поведінку. Незважаючи на це, футболісту не вдалося уникнути наслідків.

Тигреc повідомили, що вони також "застосують санкції, засновані на внутрішньому кодексі клубу", які включають додатковий штраф для воротаря команди.

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