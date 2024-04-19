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13.04.2024 13:00 714

Боруссія Дортмунд може викупити в Челсі Матсена

Сьогодні 19:24 82 0
Боруссія Дортмунд може викупити в Челсі Матсена
#Боруссія Дортмунд, #Челсі, #Матсен

Джерело - Чемпіон.

Крайній захисник Челсі Ієн Матсен, який грає за Боруссію Дортмунд на правах оренди, залишить лондонський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Сині" мають намір отримати компенсацію за гравця, якого підписали в молодіжну команду у 2018 році. Зазначається, що Боруссія задоволена виступами нідерландця.

22-річний Матсен зіграв із січня 13 матчів у Бундеслізі, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.

Раніше Боруссія Дортмунд в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів.

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