Джерело - Чемпіон.
Крайній захисник Челсі Ієн Матсен, який грає за Боруссію Дортмунд на правах оренди, залишить лондонський клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Сині" мають намір отримати компенсацію за гравця, якого підписали в молодіжну команду у 2018 році. Зазначається, що Боруссія задоволена виступами нідерландця.
🔵🇳🇱 Chelsea and Ian Maatsen are expected to part ways in the summer, as revealed in March.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2024
No changes as Chelsea are planning to make profit and Maatsen wants to play regularly.
🟡⚫️ Borussia Dortmund, very happy with Maatsen.
Release clause: £35m. pic.twitter.com/uGTbwUz65E
22-річний Матсен зіграв із січня 13 матчів у Бундеслізі, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.
Раніше Боруссія Дортмунд в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів.