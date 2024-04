Крайній захисник Челсі Ієн Матсен, який грає за Боруссію Дортмунд на правах оренди, залишить лондонський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Сині" мають намір отримати компенсацію за гравця, якого підписали в молодіжну команду у 2018 році. Зазначається, що Боруссія задоволена виступами нідерландця.

🔵🇳🇱 Chelsea and Ian Maatsen are expected to part ways in the summer, as revealed in March.



No changes as Chelsea are planning to make profit and Maatsen wants to play regularly.



🟡⚫️ Borussia Dortmund, very happy with Maatsen.



Release clause: £35m. pic.twitter.com/uGTbwUz65E