Друді: Полісся буде переймати багато речей від Лейпцига, Зальцбурга, Баєра

Виконувач обов’язків спортивного директора Полісся Даріо Друді розказав, що житомирці будуть брати за приклад гру деяких європейських клубів.

Про це функціонер повідомив у інтерв'ю клубним ЗМІ.

"Є багато хороших прикладів, але я не хочу, щоб ми були копією якогось проєкту. Я хочу, щоб у нас була своя характерна риса.

Але дуже багато речей ми будемо переймати від таких команд, як Лейпциг, Зальцбург, Баєр Хабі Алонсо.

Багато речей ми візьмемо звідти, але при цьому лишаючи нашу ідентичність та неповторність", - сказав Друді.