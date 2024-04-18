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07.04.2024 07:40 1199

Друді: Полісся буде переймати багато речей від Лейпцига, Зальцбурга, Баєра

Сьогодні 21:38 79 0
Друді: Полісся буде переймати багато речей від Лейпцига, Зальцбурга, Баєра
#Друді, #Полісся

Джерело - ФК Полісся Житомир.

Виконувач обов’язків спортивного директора Полісся Даріо Друді розказав, що житомирці будуть брати за приклад гру деяких європейських клубів.

Про це функціонер повідомив у інтерв'ю клубним ЗМІ.

"Є багато хороших прикладів, але я не хочу, щоб ми були копією якогось проєкту. Я хочу, щоб у нас була своя характерна риса.

Але дуже багато речей ми будемо переймати від таких команд, як Лейпциг, Зальцбург, Баєр Хабі Алонсо.

Багато речей ми візьмемо звідти, але при цьому лишаючи нашу ідентичність та неповторність", - сказав Друді.

Зазначимо, що аргентиський спеціаліст, який нещодавно приєднався до Полісся, відповідає за залучення і розвиток молодих талантів та формування кадрового потенціалу команди.

В останньому матчі Української Прем'єр-Ліги житомирський клуб вирвав перемогу над Колосом (1:0).

Наразі Полісся посідає 6 місце в турнірній таблиці УПЛ.

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