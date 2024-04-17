Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Баварія перемогла у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала та здобула путівку в півфінал турніру.

Матч завершився з рахунком 1:0. Нагадаємо, що в першому поєдинку команди розписали бойову нічию з рахунком 2:2, тож за сумою двоматчевого протистояння далі пройшла команда Томаса Тухеля.

У першому таймі команди грали доволі обережно, тож не змогли створити великої кількості небезпечних моментів. Рахунок було відкрито на 63-й хвилині, коли Йозуа Кімміх головою замкнув навіс від Рафаеля Геррейру.

Після того Арсенал відчайдушно намагався зрівняти рахунок, але розкрити захист господарів «канонірам» так і не вдалося. Зазначимо, що українець Олександр Зінчнеко весь матч провів у запасі.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, матч-відповідь

17 квітня

Баварія - Арсенал 1:0 (перший матч - 2:2)

Гол: 1:0 Кімміх 63’

Баварія: Ноєр (К), Мазрауї (Кім 76’), Де Лігт, Даєр, Кімміх, Горетцка, Лаймер, Мусіала, Геррейро, Сане (Упамекано 89’), Кейн.

Арсенал: Рая, Томіясу (Нкетіа 86’), Саліба, Габріель, Вайт, Райс, Жоржиньйо (Жезус 67’), Едегор (К), Мартінелілі (Троссард 67’), Гаверц, Сака.

Попередження: Лаймер 55’, Вайт 84’, Кімміх 90+2’, Жезус 90+3’.

У півфіналі Баварія зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті - Реал. Матч на «Етіхад Стеудіум» ще триває. Матчі стадії 1/2 фіналу заплановані на 1 і 8 травня.

Нагадаємо, напередодні за підсумками матчів Барселона - ПСЖ та Боруссія Дортмунд - Атлетико визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів.