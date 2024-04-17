Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

16 квітня визначились перші 2 півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Ними стали німецька Боруссія Дортмунд і французький Парі Сен-Жермен.

"Джмелі" в матчі-відповіді 1/4 фіналу в шаленому матчі здолали мадридський Атлетико, реабілітувавшись за поразку в першій грі, а парижани в більшості розгромили Барселону.

Команди Едіна Терзича та Луїса Енріке в 1/2 фіналу зіграють саме один проти одного. Перша гра відбудеться 30 квітня, а повторна зустріч — 7 травня.

Фінал турніру запланований на 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Інша півфінальна пара ЛЧ стане відома 17 квітня після матчів-відповідей Манчестер Сіті — Реал Мадрид та Баварія -- Арсенал.