Ван де Бек повернеться в Манчестер Юнайтед влітку

Півзахисник Айнтрахта Донні ван де Бек, права на якого належать Манчестер Юнайтед, повернеться до англійського клубу після завершення оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Франкфуртський клуб не має наміру викуповувати нідерландця за 11 млн євро. Зазначається, що ван де Бек шукатиме нову команду в літнє трансферне вікно.

