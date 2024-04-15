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07.04.2024 07:40 1098

Ван де Бек повернеться в Манчестер Юнайтед влітку

Сьогодні 19:10 108 0
Ван де Бек повернеться в Манчестер Юнайтед влітку
#Айнтрахт Франкфурт, #Манчестер Юнайтед, #Донні ван де Бек

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Айнтрахта Донні ван де Бек, права на якого належать Манчестер Юнайтед, повернеться до англійського клубу після завершення оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Франкфуртський клуб не має наміру викуповувати нідерландця за 11 млн євро. Зазначається, що ван де Бек шукатиме нову команду в літнє трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що новий власник Джим Реткліфф Манчестер Юнайтед не проти розстатися з 21 футболістом першої команди.

Донні ван де Бек приєднався до МЮ влітку 2020 року за 39 млн євро. У січні 2024 року нідерландця орендував Айнтрахт, однак у лютому стало відомо, що клуб з Франкфурта не додав Донні до заявки на плей-оф Ліги конференцій.

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