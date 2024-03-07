Головне
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою
Сьогодні 12:07 5792 1
Зоря розібралася з Минаєм у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:31 229
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну
Сьогодні 17:01 306
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ
Сьогодні 11:29 654
Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:30 455
Рома прийме Брайтон, Мілан і Ліверпуль зіграють проти чехів: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:00 366
Визначились ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 617
Манчестер Сіті впевнено переграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 434
Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1020
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку
Вчора 21:03 5609
Прямі трансляції

Новий власник Манчестер Юнайтед хоче влаштувати грандіозну чистку

У клубі очікуються великі зміни
Сьогодні 19:32 139 0
Новий власник Манчестер Юнайтед хоче влаштувати грандіозну чистку
#Манчестер Юнайтед

Джерело - manchestereveningnews.co.uk.

Новий власник Джим Реткліфф Манчестер Юнайтед не проти розстатися з 21 футболістом першої команди. 

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Клуб можуть залишити воротар Том Хітон, правий захисник Аарон Ван-Біссаку, центральні захисники Рафаель Варан, Віктор Ліндельоф, Джонні Еванс та Гаррі Магвайр, півзахисники Скотт Мактоміней, Каземіро, Крістіан Еріксен, Соф'ян Амрабат, нападники Антоні Марсьяль, Маркус Рашфорд, Антоні, Омарі Форсон, Амаду Діалло.

Також остаточно можуть залишити команду футболісти, які зараз виступають в оренді в інших клубах: вінгери Факундо Пельїстрі, Джейдон Санчо та Мейсон Грінвуд, півзахисники Донні ван де Бек та Ганнібал Межбрі, захисник Брендон Вільямс.

Нагадаємо, нині Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони єврокубків на шість очок.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед серед претендентів на вінгера Вулвергемптона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1020
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою 5792 1
Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади 35014 4
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку 5609
П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань 3215
Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці 11245 2
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29787
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50668
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95921
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360150 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23389 7
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10615 2