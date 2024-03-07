Новий власник Манчестер Юнайтед хоче влаштувати грандіозну чистку

У клубі очікуються великі зміни

Новий власник Джим Реткліфф Манчестер Юнайтед не проти розстатися з 21 футболістом першої команди.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Клуб можуть залишити воротар Том Хітон, правий захисник Аарон Ван-Біссаку, центральні захисники Рафаель Варан, Віктор Ліндельоф, Джонні Еванс та Гаррі Магвайр, півзахисники Скотт Мактоміней, Каземіро, Крістіан Еріксен, Соф'ян Амрабат, нападники Антоні Марсьяль, Маркус Рашфорд, Антоні, Омарі Форсон, Амаду Діалло.

Також остаточно можуть залишити команду футболісти, які зараз виступають в оренді в інших клубах: вінгери Факундо Пельїстрі, Джейдон Санчо та Мейсон Грінвуд, півзахисники Донні ван де Бек та Ганнібал Межбрі, захисник Брендон Вільямс.

Нагадаємо, нині Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони єврокубків на шість очок.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед серед претендентів на вінгера Вулвергемптона.