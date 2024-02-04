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Айнтрахт не включив ван де Бека до заявки на плей-оф Ліги конференцій

Таке рішення прийняв тренер команди Діно Топмеллер
Сьогодні 16:52 211 0
Айнтрахт не включив ван де Бека до заявки на плей-оф Ліги конференцій
#Айнтрахт Франкфурт, #ван де Бек, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Bild.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек, який на правах оренди грає за Айнтрахт, не потрапив до заявки франкфуртців на плей-оф Ліги конференцій.

Про це повідомляє Bild.

Таке рішення прийняв тренер команди Діно Топмеллер.

У період між груповим етапом та плей-оф клуби можуть додати у свої заявки не більше трьох нових гравців.

Айнтрахт вніс до списку Філіпа Макса, який не був заявлений на груповий етап, а також 2 зимових новачків – нападників Сашу Калайджича та Юго Екітіка.

Раніше Айнтрахт орендував з правом викупу нападника ПСЖ Екітіку.

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