Айнтрахт не включив ван де Бека до заявки на плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Bild.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек, який на правах оренди грає за Айнтрахт, не потрапив до заявки франкфуртців на плей-оф Ліги конференцій.
Про це повідомляє Bild.
Таке рішення прийняв тренер команди Діно Топмеллер.
У період між груповим етапом та плей-оф клуби можуть додати у свої заявки не більше трьох нових гравців.
Айнтрахт вніс до списку Філіпа Макса, який не був заявлений на груповий етап, а також 2 зимових новачків – нападників Сашу Калайджича та Юго Екітіка.
Раніше Айнтрахт орендував з правом викупу нападника ПСЖ Екітіку.
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