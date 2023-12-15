Головне
Україна опустилась на одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:31 72765 7
NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier World Final 2023
Сьогодні 16:58 282
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20
Сьогодні 16:32 411
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 15:45 96935
Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24
Сьогодні 15:22 765
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 14:44 20306
Збірна України вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU
Сьогодні 13:08 458
Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій
Сьогодні 12:58 16681
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Сьогодні 12:52 6856
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Сьогодні 12:36 28316
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед та Айнтрахт домовились про оренду ван де Бека

Франкфуртці матимуть право необовʼязкового викупу
Сьогодні 18:48 198 0
Манчестер Юнайтед та Айнтрахт домовились про оренду ван де Бека
#Айнтрахт Франкфурт, #ван де Бек, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек взимку перейде в Айнтрахт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли усної домовленості про оренду 26-річного хавбека. Франкфуртці матимуть право необовʼязкового викупу за 15 мільйонів євро.

Оренда буде розрахована до червня 2024 року. Айнтрахт заплатить Манчестер Юнайтед певну суму згідно з угодою щодо оренди ван де Бека.

Нагадаємо, тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 310003
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 28316
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 25007
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 96935
Україна опустилась на одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна опустилась на одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 72765 7
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан 34332 1
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4376
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31912
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 96935
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331371 9
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14797 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46432