Манчестер Юнайтед та Айнтрахт домовились про оренду ван де Бека

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек взимку перейде в Айнтрахт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли усної домовленості про оренду 26-річного хавбека. Франкфуртці матимуть право необовʼязкового викупу за 15 мільйонів євро.

Оренда буде розрахована до червня 2024 року. Айнтрахт заплатить Манчестер Юнайтед певну суму згідно з угодою щодо оренди ван де Бека.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.



Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.



Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3