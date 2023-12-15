Манчестер Юнайтед та Айнтрахт домовились про оренду ван де Бека

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек взимку перейде в Айнтрахт.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби досягли усної домовленості про оренду 26-річного хавбека. Франкфуртці матимуть право необовʼязкового викупу за 15 мільйонів євро.
Оренда буде розрахована до червня 2024 року. Айнтрахт заплатить Манчестер Юнайтед певну суму згідно з угодою щодо оренди ван де Бека.
🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2023
Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.
Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3
Нагадаємо, тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.
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