Суркіс пообіцяв премії гравцям Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс назвав умову виплати гравцям бонусів за підсумками сезону.

Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.

Футболістів столичного колективу чекає винагорода за успіх в Українській Прем'єр-лізі та на міжнародній арені.

"Бонуси гравці отримають, якщо переможуть у чемпіонаті перш за все. Також у них великі бонуси за потрапляння в Лігу чемпіонів", – сказав Суркіс.

Наразі кияни лідирують у чемпіонаті України, а також зіграють у півфіналі Кубку України проти першолігової Буковини.

Раніше президент Динамо назвав місто, де київський клуб планує грати кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року.