Суркіс пообіцяв премії гравцям Динамо
Ігор Суркіс
ФК Динамо Київ
Президент київського Динамо Ігор Суркіс назвав умову виплати гравцям бонусів за підсумками сезону.
Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.
Футболістів столичного колективу чекає винагорода за успіх в Українській Прем'єр-лізі та на міжнародній арені.
"Бонуси гравці отримають, якщо переможуть у чемпіонаті перш за все. Також у них великі бонуси за потрапляння в Лігу чемпіонів", – сказав Суркіс.
Наразі кияни лідирують у чемпіонаті України, а також зіграють у півфіналі Кубку України проти першолігової Буковини.
Раніше президент Динамо назвав місто, де київський клуб планує грати кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року.