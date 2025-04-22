Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Суркіс пообіцяв премії гравцям Динамо

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 21:15
Суркіс пообіцяв премії гравцям Динамо
Ігор Суркіс
ФК Динамо Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс назвав умову виплати гравцям бонусів за підсумками сезону.

Про це функціонер розповів у коментарі ТаТоТаке.

Футболістів столичного колективу чекає винагорода за успіх в Українській Прем'єр-лізі та на міжнародній арені.

"Бонуси гравці отримають, якщо переможуть у чемпіонаті перш за все. Також у них великі бонуси за потрапляння в Лігу чемпіонів", – сказав Суркіс.

Наразі кияни лідирують у чемпіонаті України, а також зіграють у півфіналі Кубку України проти першолігової Буковини.

Раніше президент Динамо назвав місто, де київський клуб планує грати кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року.

Динамо Київ Ігор Суркіс Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

Суркіс назвав місто, де Динамо буде грати домашні матчі єврокубків
Біловар: Недооцінки Олександрії немає
Воротар Буковини – про матч з Динамо: Ми повинні грати у свій футбол
Буковина – Динамо: онлайн відеотрансляція 1/2 фіналу Кубку України
Тренер Буковини – про матч з Динамо: Додатково налаштовувати футболістів не потрібно

Останні новини