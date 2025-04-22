Ястремська і Стародубцева отримали перших суперниць в основній сітці турніру в Мадриді

Українські тенісистки Даяна Ястремська (46) та Юлія Стародубцева (99) отримали суперниць по першому колу основної сітки на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді.

Ястремська зіграє проти британки Франчески Джонс (138), яка успішно подолала кваліфікаційний бар'єр. Раніше дівчата між собою не зустрічалися. На переможницю цієї гри у другому колі вже очікує Коко Гофф (4, США).

Стародубцева, яка у вівторок провела вкрай складний матч фіналу кваліфікації, протистоятиме чешці Лінді Фругвіртовій (140). Раніше суперниці не грали одна з одною. Сильніша в цій парі у другому раунді змагань зустрінеться з чешкою Кароліною Муховою (11).

Раніше повідомлялося, що своїх перших суперниць на турнірі в Мадриді дізналися Еліна Світоліна та Марта Костюк. Змагання у столиці Іспанії проходить з 22 квітня по 4 травня.