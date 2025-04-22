Стало відомо про стан Ракицького після травми у матчі Чорноморця проти Вереса

Захисник одеського Чорноморця Ярослав Ракицький скоріше за все зможе взяти участь вже у наступному матчі команди проти Руха, який відбудеться 26 квітня у 26 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Футболіст отримав пошкодження у попередній грі проти Вереса (1:2) та був вимушений покинути поле. Проте травма виявилася не надто серйозною. Все обійшлося спазмом та гематомою.

Вже завтра, 23 квітня, Ракицький повернеться до тренувань Чорноморця. Зазначимо, що футболіст приєднався до Чорноморця наприкінці березня на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2025 року.

У другому матчі за Чорноморець захисник відзначився результативною передачею у грі проти ЛНЗ (1:0). Ракицький м'яко накинув у центр карного майданчика, а Скиба ударом головою вразив ворота суперника.