Богачук отримав суперника на бій у травні

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) наступний бій проведе проти американця Майкла Фокса (24-4, 5 КО).

Про це повідомляє промоутерська компанія 360 Promotions.

Поєдинок відбудеться 17 травня і стане хедлайнером шоу UFC Fight Pass у місті Коммерс, Каліфорнія.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Фокс мав серію з трьох поразок у 2020-2022 роки. Після цього здобув дві перемоги минулого року – над Дональдом Вордом та Яйнелем Альваресом.

Раніше промоутер українця Том Леффлер хотів організувати бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).