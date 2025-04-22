Валенсія розписала мирову з Еспаньйолом у 33 туру Ла Ліги
У понеділок, 22 квітня, стартував 33 тур іспанської Ла Ліги.
У стартовій зустрічі ігрового дня Валенсія зіграла внічию з Еспаньйолом. На гол Хаві Пуадо наприкінці першого тайму "кажани" відповіли розкішною комбінацією, яку завершив 21-річний Хаві Герра.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
33 тур, 22 квітня
Валенсія – Еспаньйол 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 40 Пуадо, 1:1 – 57 Герра
Сьогодні відбудеться ще один матч:
22:30 Барселона – Мальорка
Напередодні Жирона з Віктором Циганковим зазнала четвертої поразки поспіль у Ла Лізі, поступившись Бетісу.