Фіорентина зацікавлена у трансфері легенди Баварії

Легендарний форвард Баварії Томас Мюллер влітку покине німецький клуб та може перебратись до одного з клубів Серії А.

Про це повідомляє Wett Freunde.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, італійський клуб звʼязувався з агентом 35-річного гравця та цікавився, чи не хоче він перейти у Серію А.

Агент не відповів, оскільки Мюллер хоче отримати всі варіанти продовження кар'єри.

"Фіорентина є ідеальним місцем для колишніх гравців мюнхенської Баварії, таких як Франк Рібері та Маріо Гомес. Це те, що вони намагатимуться продати Томасу Мюллеру: той факт, що він може грати вільно та насолоджуватися містом, яке його любить", - розповів Ді Марціо.

Нагадаємо, Мюллер покине Баварію влітку поточного року на правах вільного агента, проте перед цим виступить за рідну команду на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

У поточному сезоні на рахунку Мюллера 6 голів і 6 асистів у 38 матчах за Баварію в усіх турнірах. Хавбек є вихованцем мюнхенського клубу та провів за нього рекордні 745 матчів.