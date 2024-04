Півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія став переможцем у голосуванні на найкращий гол тижня в Лізі Європи.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Під час голосування аргентинець обійшов форварда Аталанти Джанлуку Скамакку, представника Байєра Йонаса Гофманна і нападника Марселя П'єр-Емеріка Обамеянга.

Di María and Neres combine to score the Goal of the Week winner 🤝🦅@Heineken || #UELGOTW || #UEL pic.twitter.com/P2pKuesSrc