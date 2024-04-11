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Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:57 3716 0
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
#Аталанта, #Бенфіка, #Вест Гем, #Ліверпуль, #Марсель, #Мілан, #Рома, #Анатолій Трубін, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи з футболу.

Увага всіх українських вболівальників була прикута до матчу в Лісабоні. Бенфіка голкіпера Анатолія Трубіна здолала французький Марсель. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Рахунок відкрив Рафа Сілва на 16 хвилині, а досвідчений Ангель Ді Марія подвоїв перевагу на 52 хвилині. Проте П'єр-Емерік Обамеянг не дозволив Трубіну провести сухий матч та забив єдиний гол французів на 67 хвилині.

Головна сенсація дня відбулася на "Енфілді". Ліверпуль вдома розгромно поступився італійській Аталанті. Гра завершилась з рахунком 3:0. Дубль в команді Джан П'єро Гасперіні оформив Джанлука Скамакка. Маріо Пашалич третім голом зняв питання щодо переможця матчу.

Лідер чемпіонату Німеччини Баєр здолав англійський Вест Гем. Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Переможний гол команди з Леверкузена забив Йонас Гоффман на 83 хвилині. А на 90+1 хвилині Віктор Боніфейс зробив первагу німців більш комфортною.

Рома в принциповому італійському протистоянні здолала Мілан. Гра завершилась з рахунком 0:1. Єдиний гол у складі римлян оформив Джанлука Манчіні на 17 хвилині.

Ліга Європи
1/4 фіналу, перший матч
11 квітня

Баєр - Вест Гем 2:0 (0:0) 

Голи: 1:0 - 83 Гоффман, 2:0 - 90+1 Боніфейс

Бенфіка - Марсель 2:1 (1:0) 

Голи: 1:0 - 16 Рафа Сілва, 2:0 - 52 Ді Марія, 2:1 - 67 Обамеянг

Ліверпуль - Аталанта 0:3 (0:1) 

Голи: 0:1 - 38 Скамакка, 0:2 - 61 Скамакка, 0:3 - 83 Пашалич.

Мілан - Рома 0:1 (0:1) 

Голи: 0:1 - 17 Манчіні

Матчі-відповіді протистоянь відбудуться за тиждень, 18 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що також відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, зокрема Астон Вілла виявилась сильнішою за Лілль.

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