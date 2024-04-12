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07.04.2024 07:40 971

Стала відома оцінка Трубіна за матч проти Марселя

Сьогодні 00:36 128 0
Стала відома оцінка Трубіна за матч проти Марселя
#Анатолій Трубін

Джерело - Whoscored.

Визначилась середня оцінка українського голкіпера Анатолія Трубіна в матчі проти Марселя в межах чвертьфіналу Ліги Європи (2:1).

Про це повідомив Whoscored.

Після завершення матчу статистичний портал поставив Трубіну оцінку в 6 балів. Зазначимо, що українець провів весь матч, проте ворота сухими залишити не вдалось через гол П'єр-Емеріка Обамеянга на 67 хвилині.

У поєдинку Анатолій відзначився одним сейвом. Точність передач українця становила 95%. Для порівняння, у його візаві з Марселя Пау Лопеса цей показник склав 64%.

Найвищу оцінку отримав Анхель Ді Марія (7,7), який забив переможний гол.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 18 квітня, на стадіоні "Велодром".

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