Джерело - Чемпіон.

Керівництво Баварії розчароване останніми виступами лівого захисника команди Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри це, мюнхенці очікують на рішення канадського футболіста щодо продовження контракту.

"Його нинішній рівень не повинен вплинути на його майбутнє. Я не можу сказати, з чим це пов'язано і чому останні кілька тижнів були не дуже хорошими", - сказав спортивний директор німецького клубу Макс Еберль.

🔴 Bayern are disappointed with Davies recent performances, still waiting for his decision on the future.



Club director Max Eberl: “His level now shouldn't impact on his future. I can't say what that has to do with and why the past few weeks haven't been so good”, told BILD. pic.twitter.com/fxzKNck3Gh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2024

Раніше повідомлялося, що Девіс відмовився продовжувати контракт із Баварією. Чинний контракт Альфонсо з мюнхенцями розрахований до 30 червня 2025 року. Канадець у нинішньому сезоні відіграв за Баварію 34 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.