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Баварія розчарована виступами Девіса

Сьогодні 15:48 134 0
Баварія розчарована виступами Девіса
#Баварія, #Реал Мадрид, #Альфонсо Девіс

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Баварії розчароване останніми виступами лівого захисника команди Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри це, мюнхенці очікують на рішення канадського футболіста щодо продовження контракту.

"Його нинішній рівень не повинен вплинути на його майбутнє. Я не можу сказати, з чим це пов'язано і чому останні кілька тижнів були не дуже хорошими", - сказав спортивний директор німецького клубу Макс Еберль.

Раніше повідомлялося, що Девіс відмовився продовжувати контракт із Баварією. Чинний контракт Альфонсо з мюнхенцями розрахований до 30 червня 2025 року. Канадець у нинішньому сезоні відіграв за Баварію 34 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Напередодні Реал усно погодив два варіанти переходу Альфонсо Девіса.

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