Керівництво Баварії розчароване останніми виступами лівого захисника команди Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри це, мюнхенці очікують на рішення канадського футболіста щодо продовження контракту.

🔴 Bayern are disappointed with Davies recent performances, still waiting for his decision on the future.



Club director Max Eberl: “His level now shouldn't impact on his future. I can't say what that has to do with and why the past few weeks haven't been so good”, told BILD. pic.twitter.com/fxzKNck3Gh