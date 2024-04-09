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Дженоа Малиновського хоче продовжити контракт із головним тренером

Вчора 22:41 84 0
Дженоа Малиновського хоче продовжити контракт із головним тренером
#Дженоа, #Джилардіно

Джерело - Di Marzio.

Італійська Дженоа, в якій виступає українець Руслан Малиновський, планує продовжити контракт зі своїм головним тренером Альберто Джилардіно.

Про це сказав італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Повідомляється, що Дженоа проведе зустріч із фахівцем, на якій обговорюватиметься продовження угоди. Керівництво італійського клубу хоче продовжити контракт із тренером через інтерес топ-клубів Серії А до спеціаліста.

Джилардіно очолює команду з грудня 2022 року.

У останньому турі Серії А Дженоа здолала Верону.

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