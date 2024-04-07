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Ювентус здолав Фіорентину, Дженоа без Малиновського перемогла Верону: результати матчів 31 туру Серії А

Вчора 23:42 650 0
Ювентус здолав Фіорентину, Дженоа без Малиновського перемогла Верону: результати матчів 31 туру Серії А
#Болонья, #Верона, #Дженоа, #Кальярі, #Монца, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24 в неділю, 7 квітня, було зіграно п'ять матчів.

Наполі переміг Монцу в результативній зустрічі.

Болонья на виїзді не змогла забити бодай один м'яч у ворота Фрозіноне, але й не пропустила від господарів.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
31 тур, 7 квітня

Фрозіноне — Болонья 0:0

Монца — Наполі 2:4 (1:0)

Голи: 1:0 - 9' Джурич, 1:1 - 55' Осімхен, 1:2 - 57' Політано, 1:3 - 61'Зелінський, 2:4 - 68' Распадорі

Верона - Дженоа 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Бонаццолі, 1:1 - 45 Екубан, 1:2 - 58 Гудмундссон

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустив матч через травму.

Кальярі - Аталанта 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Скамакка, 1:1 - 42 Ауджелло, 2:1 - 88 Віола

Ювентус  Фіорентина 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Гатті

Нагадаємо, напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.

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