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17-річний Ендрік виграв 5-й трофей у дорослому футболі

Сьогодні 07:34 214 0
17-річний Ендрік виграв 5-й трофей у дорослому футболі
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Майбутній форвард Реала Ендрік виграв 5-й трофей у професійному футболі. 

Сьогодні, 8 квітня, 17-річний форвард став чемпіоном штату Пауліста у складі Палмейраса. 

У фінальному матчі проти Сантоса (2:0) Ендрік провів на полі 71 хвилину та був названий найкращим гравцем матчу. Раніше він вже двічі вигравав чемпіонат Бразилії, Суперкубок Бразилії та чемпіонтат штату. 

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року мадридський Реал домовився про підписання бразильця. Ендрік приєднається до "вершкових" уже цього літа. 

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