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Реал оформив трансфер 16-річного бразильця Ендріка

Сьогодні 16:20 221 0
Бразилець приєднається до команди у 2024 році
Реал оформив трансфер 16-річного бразильця Ендріка
#Палмейрас, #Реал Мадрид, #Ендрік

Джерело - Чемпіон.

Реал оформив трансфер 16-річного нападника Палмейрас Ендріка.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб уже завершив перехід. Усі контракти та необхідні документи були узгоджені впродовж останніх 24 годин.

Бразилець приєднається до команди у 2024 році, коли йому виповниться 18 років.

Договір буде розраховано до 2027-го з можливістю продовження ще на три сезони.

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