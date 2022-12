Реал оформив трансфер 16-річного бразильця Ендріка

Реал оформив трансфер 16-річного нападника Палмейрас Ендріка.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб уже завершив перехід. Усі контракти та необхідні документи були узгоджені впродовж останніх 24 годин.

Бразилець приєднається до команди у 2024 році, коли йому виповниться 18 років.

Договір буде розраховано до 2027-го з можливістю продовження ще на три сезони.

