Гравець Жирони не проти перейти в Реал

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Жирони Ян Коуту розповів, що він не проти перейти в мадридський Реал, проте його контракт належить Манчестер Сіті, і він мріє виступати саме за "містян".

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

👀🇧🇷 Yan Couto: “Real Madrid want me? Well, it would be an option if they are interested… I’m not going to lie!”.



“I’m a Man City player, I have a contract there and it’s my dream to play for City”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/Tkqf054uGh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2024

Зазначимо, що раніше повідомлялося про інтерес королівського клубу до бразильця. У поточному сезоні футболіст відіграв 33 матчі за свій клуб, забив 2 м'ячі та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, у межах 30 туру Ла Ліги Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу в матчі з Бетісом. Артем довбик забив двічі. Наразі каталонський клуб посідає 3 сходинку в турнірній таблиці іспанського чемпіонату.