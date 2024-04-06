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04.04.2024 22:11 283

Гравець Жирони не проти перейти в Реал

Сьогодні 12:21 107 0
Гравець Жирони не проти перейти в Реал
#Жирона, #Коуту, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Жирони Ян Коуту розповів, що він не проти перейти в мадридський Реал, проте його контракт належить Манчестер Сіті, і він мріє виступати саме за "містян".

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про інтерес королівського клубу до бразильця. У поточному сезоні футболіст відіграв 33 матчі за свій клуб, забив 2 м'ячі та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, у межах 30 туру Ла Ліги Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу в матчі з Бетісом. Артем довбик забив двічі. Наразі каталонський клуб посідає 3 сходинку в турнірній таблиці іспанського чемпіонату.

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