Гравець Жирони не проти перейти в Реал

Правий захисник Жирони Ян Коуту розповів, що він не проти перейти в мадридський Реал, проте його контракт належить Манчестер Сіті, і він мріє виступати саме за "містян".

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

👀🇧🇷 Yan Couto: “Real Madrid want me? Well, it would be an option if they are interested… I’m not going to lie!”.



“I’m a Man City player, I have a contract there and it’s my dream to play for City”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/Tkqf054uGh