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Реал може підписати захисника Жирони Коуто

Мадридський клуб наразі збирає інформацію щодо 21-річного бразильця
Сьогодні 13:44 263 0
Реал може підписати захисника Жирони Коуто
#Жирона, #Коуту, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Реал цікавиться правим захисником Манчестер Сіті Яном Коуто, який виступає за Жирону на правах оренди.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб наразі збирає інформацію щодо 21-річного бразильця, без конкретних чи попередніх перемовин.

Клуб слідкує не тільки за ним, а й, наприклад, за Лені Йоро з Лілля, Антоніу Сілвою з Бенфіки та Гонсалу Інасіу зі Спортинга.

Нагадаємо, Модрич може залишити Реал влітку.

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