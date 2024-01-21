Реал може підписати захисника Жирони Коуто

Джерело - Marca.
Реал цікавиться правим захисником Манчестер Сіті Яном Коуто, який виступає за Жирону на правах оренди.
Про це повідомляє Marca.
Мадридський клуб наразі збирає інформацію щодо 21-річного бразильця, без конкретних чи попередніх перемовин.
Клуб слідкує не тільки за ним, а й, наприклад, за Лені Йоро з Лілля, Антоніу Сілвою з Бенфіки та Гонсалу Інасіу зі Спортинга.
Нагадаємо, Модрич може залишити Реал влітку.
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