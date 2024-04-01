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Завдяки дублю у ворота Бетіса Довбик увійшов в історію Жирони

Сьогодні 09:20 255 0
Завдяки дублю у ворота Бетіса Довбик увійшов в історію Жирони
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - OptaJose.

Артем Довбик став автором ще одного знакового досягнення. 

За статистикою OptaJose, українець став другим гравцем в історії Жирони, якому вдалося забити понад 15 голів протягом одного сезону. Першим був нинішній дублер Артема, Крістіан Стуані, який у сезонах-2017/18 та 2018/19 забивав 21 та 19 м’ячів відповідно. 

Завдяки дублю у ворота Бетіса Довбик не тільки увійшов у історію Жирони, а ще повернув собі лідерство в бомбардирських перегонах Ла Ліги. У форварда збірної України однакова кількість голів з Джудом Беллінгемом та Борхою Майоралем, але більше асистів (5). 

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