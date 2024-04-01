Завдяки дублю у ворота Бетіса Довбик увійшов в історію Жирони

Джерело - OptaJose.

Артем Довбик став автором ще одного знакового досягнення.

За статистикою OptaJose, українець став другим гравцем в історії Жирони, якому вдалося забити понад 15 голів протягом одного сезону. Першим був нинішній дублер Артема, Крістіан Стуані, який у сезонах-2017/18 та 2018/19 забивав 21 та 19 м’ячів відповідно.

Завдяки дублю у ворота Бетіса Довбик не тільки увійшов у історію Жирони, а ще повернув собі лідерство в бомбардирських перегонах Ла Ліги. У форварда збірної України однакова кількість голів з Джудом Беллінгемом та Борхою Майоралем, але більше асистів (5).