Джерело - Чемпіон.
У грі 30 туру іспанської Ла Ліги Жирона завдяки дублю Артема Довбика здобула перемогу над Бетісом.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
30 тур, 31 березня
Голи: 1:0 - 36 Довбик (пен), 1:1 - 45+4 Жозе, 2:1 - 65 Довбик, 2:2 - 76 Жозе, 3:2 - 90+2 Стуані.
Таким чином, Довбик перериває свою безгольову серію в чемпіонаті та збільшує кількість голів в Ла Лізі до 16.
Напередодні відбулися ще 4 матчі чемпіонату, зокрема Валенсія Яремчука зіграла внічию з Мальоркою.
Нагадаємо, що мадридський Реал є лідером Ла Ліги, випереджаючи Барселону на 5 очок.