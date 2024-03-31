Довбик оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

У грі 30 туру іспанської Ла Ліги Жирона завдяки дублю Артема Довбика здобула перемогу над Бетісом.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

30 тур, 31 березня

Жирона - Бетіс 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Довбик (пен), 1:1 - 45+4 Жозе, 2:1 - 65 Довбик, 2:2 - 76 Жозе, 3:2 - 90+2 Стуані.

Таким чином, Довбик перериває свою безгольову серію в чемпіонаті та збільшує кількість голів в Ла Лізі до 16.

Напередодні відбулися ще 4 матчі чемпіонату, зокрема Валенсія Яремчука зіграла внічию з Мальоркою.

Нагадаємо, що мадридський Реал є лідером Ла Ліги, випереджаючи Барселону на 5 очок.