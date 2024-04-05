Бабич назвав українського футболіста, який може вийти на високий рівень

Головний тренер болгарського Піріна Олександр Бабич розповів, що український воротар команди Максим Ковальов може вийти на дуже високий рівень.

Його слова передає NV.

"У нас є українець Максим Ковальов, голкіпер. Воротарі, які мають нашу школу — вони відрізняються і вони тут теж на дуже хорошому рівні. Якщо в Україні Ковальова не дуже помічали, то тут його цінують.

У нас, в УПЛ, дають статуетку гравцю матчу, а тут, в Болгарії, найкращому футболісту гри дають пляшку шампанського іменну. Таку ексклюзивну. У нашого воротаря вже десять таких нагород в цьому сезоні. І я розумію, що це воротар, який може вийти на дуже добрий рівень. І йому лише 23 роки", - сказав наставник.