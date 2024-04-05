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Бабич назвав українського футболіста, який може вийти на високий рівень

Сьогодні 17:36 123 0
Бабич назвав українського футболіста, який може вийти на високий рівень
#Олександр Бабич

Джерело - NV.

Головний тренер болгарського Піріна Олександр Бабич розповів, що український воротар команди Максим Ковальов може вийти на дуже високий рівень.

Його слова передає NV. 

"У нас є українець Максим Ковальов, голкіпер. Воротарі, які мають нашу школу — вони відрізняються і вони тут теж на дуже хорошому рівні. Якщо в Україні Ковальова не дуже помічали, то тут його цінують.

У нас, в УПЛ, дають статуетку гравцю матчу, а тут, в Болгарії, найкращому футболісту гри дають пляшку шампанського іменну. Таку ексклюзивну. У нашого воротаря вже десять таких нагород в цьому сезоні. І я розумію, що це воротар, який може вийти на дуже добрий рівень. І йому лише 23 роки", - сказав наставник.

Наразі підопічні Бабича посідають 13 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Болгарії. До кінця сезону залишилося 3 тури.

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