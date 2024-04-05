Бабич назвав українського футболіста, який може вийти на високий рівень

Джерело - NV.
Головний тренер болгарського Піріна Олександр Бабич розповів, що український воротар команди Максим Ковальов може вийти на дуже високий рівень.
Його слова передає NV.
"У нас є українець Максим Ковальов, голкіпер. Воротарі, які мають нашу школу — вони відрізняються і вони тут теж на дуже хорошому рівні. Якщо в Україні Ковальова не дуже помічали, то тут його цінують.
У нас, в УПЛ, дають статуетку гравцю матчу, а тут, в Болгарії, найкращому футболісту гри дають пляшку шампанського іменну. Таку ексклюзивну. У нашого воротаря вже десять таких нагород в цьому сезоні. І я розумію, що це воротар, який може вийти на дуже добрий рівень. І йому лише 23 роки", - сказав наставник.
Наразі підопічні Бабича посідають 13 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Болгарії. До кінця сезону залишилося 3 тури.