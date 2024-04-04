Динамо та Зоря оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-Ліги зіграє проти луганської Зорі.

Стартові склади:

Зоря: Сапутін - Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мічін, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Жан Клод, Дришлюк, Хахльов, Гільєрме, Ндур, Мишньов, Кирюханцев

Динамо:Бущан - Вівчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Дячук

Запасні: Нещерет, Моргун, Ярмоленко, Караваєв, Супряга, Діалло, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко

Гра відбудеться на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок - о 15:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2 та Youtube-каналі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо в останньому турі розгромило Ворсклу, а одним із голів відзначився Андрій Ярмоленко. Цей м'яч дозволив вінгеру піднятися на 5 сходинку серед найкращих бомбардирів у історії УПЛ.

Зоря підходить до матчу на фоні постійних скандалів. Раніше ми повідомляли, що луганці можуть припинити існування.