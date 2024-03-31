Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла вдома поступилась київському Динамо у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Гра завершилась з рахунком 1:5.

Рахунок у матчі відкрив нападник "біло-синіх" Владислав Ванат, який в один дотик прийняв передачу від Сироти в штрафному майданчику та розібрався із захисником та голкіпером. Перевагу киян подвоїв Володимир Бражко, вдало пробивши після кутового. В другому таймі Микола Шапаренко забив третій гол, реалізувавши пенальті. На 77 хвилині Шапаренко оформив дубль. П'ятий та останній гол у складі Динамо символічно забив Андрій Ярмоленко.

У складі полтавчан єдиним голом відзначився Микола Ковталюк.

Зазначимо, що це перший матч Ярмоленка після тривалої паузи через травму. Останній раз футболіст виходив на поле в жовтні 2023 року в матчі проти Олександрії.

Матч двічі було перервано через повятряну тривогу.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 31 березня

Ворскла (Полтава) - Динамо (Київ) 1:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Ванат, 0:2 - 45 Бражко, 0:3 - 47 Шапаренко, 0:4 - 77 Шапаренко, 0:5 - 78 Ярмоленко

Ворскла: Ісенко, Павлюк Є., Крупський, Кане І., Сіссоко Са., Феліпе(70 Ковталюк), Толi(49 Челядін), Корнієнко В., Бацула, Нестеренко(68 Глущенко), Степанюк Р.

Динамо: Бущан, Попов Д., Тимчик(80 Караваєв), Дубінчак, Сирота О., Бражко(84 Біловар), Волошин Н.(80 Діалло), Андрієвський, Шапаренко, Ванат(80 Пономаренко), Кабаєв(66 Ярмоленко)

Попередження: 66 Челядін - 74 Сирота

Перемога дозволила "біло-синім" піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці з 41 очком в активі. Ворскла наразі сьома з 30 балами.

У наступному турі, 8 квітня, Динамо прийме ЛНЗ Черкаси, а Ворскла завітає в гості до Кривбаса. Та перед цим київськи клуб проведе перенесений матч 6 туру УПЛ проти Зорі.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, а Минай та Олександрія розписали результативну нічию.