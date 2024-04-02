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Боелі: Челсі потрібно дати час

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Боелі: Челсі потрібно дати час
#Челсі, #Тодд Боелі

Джерело - Чемпіон.

Голова правління лондонського Челсі Тодд Боелі вважає, що клуб рухається в правильному напрямку і команді потрібно дати час.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

Наразі клуб знаходиться на 11 сходинці і відстає від 7-го Вест Гема на 4 бали, але в підопічних Почеттіно ще дві гри в запасі.

Нагадаємо, у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі з Михайлом Мудриком у складі зіграв унічию з Бернлі. 

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