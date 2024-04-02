Боелі: Челсі потрібно дати час

Джерело - Чемпіон.

Голова правління лондонського Челсі Тодд Боелі вважає, що клуб рухається в правильному напрямку і команді потрібно дати час.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

🔵 Todd Boehly on Chelsea’s project: “We just need to let the process develop and give our squad the time to go from being unbelievable individual players with great skills to fold into a team”.



“We just have to continue to stay the course”, told Forbes. pic.twitter.com/rPrYrQYHj2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024

Наразі клуб знаходиться на 11 сходинці і відстає від 7-го Вест Гема на 4 бали, але в підопічних Почеттіно ще дві гри в запасі.

Нагадаємо, у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі з Михайлом Мудриком у складі зіграв унічию з Бернлі.