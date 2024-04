Боелі: Челсі потрібно дати час

Голова правління лондонського Челсі Тодд Боелі вважає, що клуб рухається в правильному напрямку і команді потрібно дати час.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

🔵 Todd Boehly on Chelsea’s project: “We just need to let the process develop and give our squad the time to go from being unbelievable individual players with great skills to fold into a team”.



“We just have to continue to stay the course”, told Forbes. pic.twitter.com/rPrYrQYHj2